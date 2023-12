Todos los grupos parlamentarios excepto Vox firman con Unicef el 'Pacto por la Infancia'

PALMA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos parlamentarios excepto Vox han firmado este martes con Unicef el 'Pacto por la Infancia', en el Parlament, en un acto con la asistencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

El acto ha comenzado sobre las 08.30 horas, con unas palabras del vicepresidente primero del Parlament, Mauricio Rovira, quien ha explicado que el hecho de que la mayoría de grupos políticos de la Cámara firmen el 'Pacto por la Infancia' es una muestra más de su "compromiso con Unicef" para "dar apoyo y fomentar la colaboración y coordinación de políticas de infancia por parte de la administración autonómica y las administraciones locales".

"Unas políticas de infancia", ha añadido, "organizadas en torno a ejes transversales, como los recursos necesarios, la participación infantil, los datos sobre la infancia y la necesaria coordinación" además de en relación a "temáticas como la pobreza, la equidad, la educación, la salud, la participación y la violencia contra la infancia y su protección". "Todo", ha incidido, "para el cumplimiento de la convención de los derechos de los niños de Baleares".

Pues, el documento "habla de los ejes transversales y plantea las áreas temáticas así como los compromisos que firman representantes de los partidos políticos con Unicef y el seguimiento periódico que se hace del cumplimiento de los compromisos". La firma de este 'Pacto por la Infancia' "supone por tanto", ha concluido, "la continuidad del órgano de seguimiento del pacto con la infancia y un blindaje efectivo de todos los derechos de ésta".

Por su parte, la presidenta de Unicef comité Baleares, Mercedes del Pozo, ha intervenido en el acto, considerando que este martes es "un día importante para celebrar el compromiso valiente de los partidos que se han sumado para trabajar y garantizar el desarrollo de todos los derechos reconocidos a los niños y jóvenes de Baleares".

Hay que recordar que el pacto de la infancia fue firmado por primera vez en 2013, ratificado en 2015 y suscrito de nuevo en 2019 por una gran mayoría de partidos con representación parlamentaria.

"Este pacto ha servido como herramienta para fijar objetivos y establecer necesidades", ha apuntado al respecto Del Pozo, señalando que "el contexto actual permite continuar con nuevas prioridades, enfocadas a la lucha contra la pobreza, la garantía de la equidad, la educación, la salud y el bienestar emocional, la promoción de la participación infantil y adolescente, la lucha por la eliminación de la violencia contra la infancia y la efectividad de la protección".

"Para la consecución de estos objetivos ambiciosos es fundamental el establecimiento de una hoja de ruta que marque las líneas estratégicas de la comisión de seguimiento de este pacto y, así, entre todos, analizar, mejorar y trabajar bajo un clima de consenso y de cooperación, en el objetivo común de garantizar los derechos de la infancia desde los diferentes ámbitos competenciales", ha añadido.

Por último, la presidenta de Unicef Comité Baleares ha recordado que esta herramienta, presente en las 17 CCAA, "se asienta bajo las premisas de la garantía de recursos, coordinación, visibilidad de datos de infancia y la promoción de la participación infantil". "Ante un gran reto como el que se encuentra la sociedad actual, este y otros mecanismos pueden ser herramientas clave para conseguirlo".

A continuación, se ha procedido a la firma del 'Pacto por la Infancia' por parte de los diferentes grupos parlamentarios --PP, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca, Unidas Podemos y Sa Unió per Formentera--, y por parte de Unicef.

Finalmente, la presidenta del Govern, Marga Prohens ha cerrado el acto, afirmando sentir "satisfacción" y una "gran responsabilidad" por haber firmado este martes, nuevamente, diez años después de que se hiciera por primera vez, el 'Pacto por la Infancia', un pacto promovido por Unicef "en su imprescindible labor en defensa de los derechos de la infancia, en Baleares y en todo el mundo" y que suscriben los partidos de las islas "aparcando sus diferencias, en un compromiso firme con los niños de esta tierra, que son el futuro pero también e inevitablemente el colectivo más vulnerable e indefenso".

Por este motivo, según la presidenta Prohens, "entre todos, hay que garantizar la protección de sus derechos y libertades, sus oportunidades, para su pleno desarrollo y crecimiento hasta la vida adulta, porque nuestros hijos e hijas son lo más preciado que hay, lo que más podemos querer".

"No solo como políticos, sino como madres, nos cuesta concebir y nos duele que muchos niños crezcan sin el afecto ni la protección de un hogar o una familia, sin sus necesidades más esenciales cubiertas o que tengan que pasar por situaciones por los que nunca debería pasar un menor, como situaciones de violencia o de explotación", ha añadido la dirigente autonómica, apuntando que "estas cosas pasan lejos pero también, muchas veces, demasiado cerca".

"Por tanto", ha precisado, "como gestores y representantes de lo público son cuestiones que nos interpelan a todos, y aquí no puede haber excusas para no responder todos para garantizar su bienestar".

En este sentido, ha asegurado que, el Govern asume esta responsabilidad dentro de su marco competencial, con medidas como las impulsadas en estos primeros seis meses de legislatura.

Concretamente, en detalle, Prohens se ha referido a la ampliación de toda la gratuidad de toda la etapa educativa de cero a tres años; el aumento de recursos y plazas de atención temprana o de promoción de la autonomía personal, la constitución de la mesa por la educación inclusiva y especial, la puesta en marcha de una dirección general de salud mental, que trabaja en atención a la población infantojuvenil como uno de sus principales ejes, ayudas a la familia, con nuevas deducciones por nacimiento o conciliación o el haber garantizado las becas comedor a todas las familias que cumplen requisitos.

"Medidas todas ellas", ha concluido la presidenta Marga Prohens, "destinadas a garantizar la atención más básica de los menores" de Baleares y en las que, ha apuntado, el Govern piensa "seguir trabajando con el mano tendida tanto al resto de instituciones como, también, de grupos políticos".