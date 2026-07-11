Un total de 360 personas opositan este sábado en Baleares para ingresar en la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 360 personas han opositado este sábado en Baleares a las plazas ofertadas para ser guardia civil. Las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos se celebran en un único día en 20 sedes repartidas por todo el país.

En la sede establecida en las Islas, en la Universitat de les Illes Balears (UIB), para realizar las pruebas opositan un total de 360 aspirantes, un 1,3% del total en España. Entre ellos 249 son hombres y 111 son mujeres, según han informado desde la Benemérita.

Del total de aspirantes que han opositado a una de las 3.240 plazas en el conjunto del país, 8.696 son mujeres, es decir un 32,4%. En cuanto al nivel de formación, un total de 9.194 tiene titulación universitaria o de formación profesional, entre los que destacan 903 con el título de máster y nueve con el de doctorado. Por rango de edad, la media está en 27 años.

La fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico.

Para el examen de conocimientos que se ha realizado esta mañana, la Guardia Civil ha establecido 20 sedes en 12 comunidades autónomas. En concreto, en Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Previamente a esta fase de oposición se ha llevado a cabo la de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

La prueba practicada este sábado consiste en la realización de una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos.

Las personas opositoras que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para realizar las pruebas físicas y, los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal.

Los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo.