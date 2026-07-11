Un total de 38 migrantes llegan este sábado en Formentera a bordo de dos pateras

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FORMENTERA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 38 migrantes más han sido interceptados en Formentera este sábado, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

A las 02.55 horas, se ha procedido al rescate de un total de 18 personas de origen magrebí localizadas a cuatro millas al sur de la isla de Formentera.

Posteriormente, a las 05.30 horas han sido interceptadas otras 20 personas de origen magrebí en la zona del Faro de la Mola.

En los operativos han intervenido la Guardia Civil y el Servicio Marítimo Provincial del Instituto armado.