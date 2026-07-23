Trabajadores de Swissport en el aeropuerto de Palma comenzarán los paros parciales el lunes tras no llegar a un acuerdo

Archivo - Empleados de 'handling' de Swissport en una foto de archivo. - OLIVER ROESLER / OLIVER ROESLER - Archivo

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Swissport en el aeropuerto de Palma iniciarán el próximo lunes una huelga con paros parciales a determinadas horas del día, después de que la empresa y la representación sindical de CCOO no hayan alcanzado un acuerdo este jueves en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib).

De esta manera, se mantiene la movilización preparada para los días 28 de julio, 1, 4 y 8 de agosto, tras "no dar respuesta a las principales reivindicaciones planteadas por la representación de los trabajadores".

En una nota de prensa, CCOO ha explicado que, durante la mediación, han defendido una serie de propuestas centradas en la mejora de las condiciones laborales y económicas de la plantilla, al reclamar, entre otras cuestiones, la aplicación de las tablas salariales del convenio sectorial de 'handling'.

Además, han solicitado la actualización salarial conforme al IPC, el cumplimiento de las garantías del personal subrogado procedente de Groundforce, la ampliación de las jornadas estructurales al 100%, el refuerzo de la contratación y el reconocimiento económico de las funciones de Coordinación y Pasaje Multifunción.

CCOO ha asegurado que las respuestas que habría dado la empresa en la negociación quedaron condicionadas a fórmulas como "se valorará", "se hará un sondeo", "dependerá de las necesidades organizativas" o "se abordará en septiembre", por lo que han recriminado que no se hayan concretado compromisos, plazos de aplicación, ni medidas que respondan a las necesidades actuales de la plantilla.

La organización sindical ha considerado que la realidad operativa "no se puede aplazar" mientras la temporada alta exige un "importante esfuerzo" a los trabajadores de Swissport Palma.

Ante la falta de acuerdo en el Tamib, los empleados de la compañía irán a la huelga en los días mencionados en horario de 07.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas.

La organización sindical ha hecho un llamamiento a la participación de la plantilla y reitera que la huelga tiene como objetivo reclamar unas condiciones laborales "acordes con el incremento de la actividad", una organización del trabajo "más segura", plantillas "suficientes" y una negociación que ofrezca "respuestas reales y no compromisos indefinidos".

Desde CCOO han aclarado que están "abiertos al diálogo y a la negociación" pero han considerado "imprescindible" que cualquier avance se traduzca en "acuerdos concretos y verificables", porque los derechos de los trabajadores "no pueden quedar aplazados". "Se defienden y se conquistan", han puntualizado.