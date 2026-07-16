Tres detenidos por agredir sexual y físicamente a una mujer que rechazó su intento de ligar con ella en Palma

Fue la propia víctima quien se encontró con los sospechosos por la calle semanas después y propició su arresto

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas, en la Playa de Palma.
Un agente de la Policía Nacional, de espaldas, en la Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 16 julio 2026 11:41
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PALMA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por supuestamente agredir sexual y físicamente a una mujer que rechazó sus intentos de ligar con ella en la Playa de Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, sucedieron a primera hora de la mañana del pasado martes 30 de junio.

Los tres sospechosos abordaron a la víctima, que se encontraba sola, e intentaron ligar con ella, pero esta mostró desinterés. De forma repentina, la cogieron por el cuello y la arrastraron hasta la playa, donde la agredieron sexualmente.

Al oponer resistencia, le propinaron una sucesión de patadas y puñetazos en el rostro. Al cesar la agresión, se marcharon del lugar. La víctima interpuso una denuncia ese mismo día.

El pasado martes, la víctima se encontró a los tres hombres que supuestamente le habían agredido. Un familiar suyo, que le acompañaba en ese momento, les retuvo hasta la llegada de los agentes.

Los tres sospechosos fueron arrestados como supuestos autores de un delito de lesiones y otro de agresión sexual.

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