Tres detenidos por robos con violencia, lesiones, amenazas y pertenencia a grupo criminal en Palma

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes y a un menor, los dos primeros de origen español, como presuntos autores de tres robos con violencia, lesiones, amenazas, y pertenencia a grupo criminal, en Palma. Los hechos ocurrieron en la barriada de Son Rapiña.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, desde comienzos del mes de octubre, los agentes del grupo de Investigación de la Comisaria de Oeste recibieron al menos tres denuncias por robos con violencia, en las cuales todas las victimas informaban de cómo, en el momento de cometer los robos, los presuntos autores habían ejercido una inusitada violencia contra ellos.

Los agentes comprobaron que el 'modus operandi', lugares de actuación y franja horaria de los hechos coincidían parcialmente y que el ambiente de inseguridad que se había generado en el barrio era palpable, constatando que los presuntos autores, tres varones jóvenes, actuaban juntos en todos los hechos denunciados, con una perfecta sincronización y un reparto de funciones previamente acordado, como si de un grupo criminal perfectamente organizado se tratara.

Realizadas las primeras pesquisas de investigación, los agentes constataron que los agresores actuaban en una franja horaria concreta, siendo a últimas horas de la tarde. Asimismo se confirmó que actuaban en las cercanías de lugares frecuentados por jóvenes, ya que tres de las cuatro víctimas eran menores de edad.

El primer hecho denunciado, cometido por los presuntos autores, se localizó en las cercanías de un parque de la barriada. La víctima, menor de edad, denunció como los presuntos autores, valiéndose de su superioridad física y número, le obligaron mediante amenazas verbales a entregarles un reloj de pulsera que portaba, siendo uno de los asaltantes el que se dirigió a él profiriendo todo tipo de insultos y amenazas. Mientras tanto, los otros dos jóvenes le agarraban de los brazos impidiendo su movilidad e intento de huida, sustrayéndole finalmente el reloj valorado en 300 euros así como, del interior de los bolsillos, unos 10 euros en monedas. Tras el robo, los presuntos autores volvieron a amenazarle con la clara intención de que no interpusiera denuncia alguna contra ellos.

Posteriormente, otro joven informó que estando junto con unos amigos en una plaza del barrio, los tres varones se le acercaron, y comenzaron a intimidarle verbalmente, obligándole a iniciar una pelea con uno de los presuntos autores. Ante su negativa e intento de huida, los agresores se emplearon contra él, lanzándole puñetazos y patadas en la cabeza, cara, torso, cuero cabelludo, espalda y costillas, siendo cada vez mas violentos, causándole numerosas contusiones y lesiones. La víctima informó a los agentes que sus agresores portaban mecheros en sus puños para causarle más daños. Una vez que estuvo totalmente desvalido y herido por los golpes, los presuntos autores le sustrajeron un reproductor de música mientras le tenían retenido en el suelo y le golpeaban.

De nuevo, los presuntos autores se le acercaron, aún estando tirado en el suelo, y le sustrajeron un teléfono móvil. Al percatarse estos de que portaba una tarjeta bancaria, también le obligaron a acompañarles hasta un cajero para efectuar extracciones. Finalmente, y dado que el cajero no funcionaba, los presuntos autores le obligaron a realizar una transferencia por valor de 243 euros a uno de ellos.

Finalmente, los presuntos autores, con la clara intención de dejar al denunciante totalmente incomunicado, extrajeron la tarjeta SIM del teléfono móvil y la rompieron. Antes de abandonar el lugar también le amenazaron con volver a por él si denunciaba los hechos.

Posteriormente, se volvió a recibir una denuncia en la que, de nuevo, un menor denunciaba un robo con violencia. En la denuncia, la víctima informaba que fue abordado en la puerta de su domicilio por tres jóvenes, los cuales bajo amenazas e insultos le pidieron dinero. Dado que este no portaba efectivo, le obligaron a acompañarles hasta un establecimiento y a comprarles todo tipo de bebidas, comida y tabaco.

El menor informó que los presuntos autores en todo momento no dejaron de golpearle y amenazarle con causarle un daño mayor a él y a su familia. Tras acceder a las peticiones de los asaltantes, le sustrajeron su teléfono móvil, valorado en unos 700 euros. Dado que el menor fue abordado por los presuntos autores cuando se disponía a entrar en su domicilio, y dada la gravedad de las amenazas vertidas contra él, en el momento de interponer denuncia los agentes observaron un evidente estado de agitación y miedo hacia sus agresores por posibles represalias.

Tras todas las manifestaciones aportadas por las victimas, y una vez practicadas las pesquisas necesarias, se llegó a la total identificación de los presuntos autores. Dada la gravedad de los hechos denunciados, e infiriendo los agentes que los agresores pudieran seguir cometiendo hechos delictivos de igual magnitud, se estableció un dispositivo de localización y detención de los tres presuntos autores. Por ello, a principios de la semana se detuvo a los tres varones por ser presuntos autores de tres robos con violencia, lesiones, amenazas, y pertenencia a grupo criminal.

La detención se produjo en el domicilio de uno de ellos, una vez que se autorizó judicialmente la entrada y registro en la vivienda. Durante la practica del registro, fue recuperado uno de los dispositivos de reproducción sustraídos.

Una vez presentados ante la autoridad judicial, se decretó prisión provisional para dos de los presuntos autores, significándose que el tercero de ellos, el menor de edad, será puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.