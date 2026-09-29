UGT contradice la versión de Cort sobre Son Reus y sostiene que las deficiencias son continuadas

Negligencias en la perrera de Son Reus - UGT

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT ha negado este martes las explicaciones del Ayuntamiento de Palma sobre la situación de la perrera de Son Reus asegurando que las negligencias que han denunciado responden a situaciones continuadas y documentadas, y no a hechos puntuales.

Así lo ha indicado UGT después de que este sindicato informara el pasado viernes de la interposición de una denuncia en la que aseguraba que la perrera municipal almacenaba cadáveres en descomposición en una nevera averiada y que suministraba a los canes agua con legionela y de que, posteriormente, el Ayuntamiento de Palma negase esto asegurando que Son Reus ha pasado inspecciones de diferentes administraciones en los últimos siete meses, que se han saldado siempre con un resultado favorable.

UGT Servicios Públicos ha remarcado que los datos e informaciones que trasladaron la semana pasada a la opinión pública "se ajustan estrictamente a la realidad". Según insisten, el traslado conjunto de animales vivos y muertos ha sido una práctica continuada en el centro hasta el momento de su denuncia pública, y no un suceso aislado.

"Si no se hace público un mayor volumen de material gráfico sobre esta u otras situaciones es por responsabilidad hacia la plantilla del centro y para evitar posibles medidas administrativas o presiones sobre los trabajadores", han advertido.

Además, sobre la avería de los equipos de refrigeración, UGT señala que existen pruebas documentales de la incidencia y apunta que las imágenes que ha presentado el Ayuntamiento corresponden a actuaciones posteriores que "no corrigen la situación de fondo previamente registrada".

El sindicato mantiene que la presencia de legionela en la red de agua ha persistido durante todo el verano, y que se ha utilizado para el consumo de los animales.

Por otro lado, ha censurado que su delegado sindical esté siendo "víctima de una campaña de acoso y derribo" a través de la apertura de un expediente sancionador a raíz de un requerimiento del propio Ayuntamiento hacia la empresa Athisa, quien le atribuye la filtración de material fotográfico.

"Junto con el esquirolaje externo realizado durante la huelga, el Consistorio demuestra nulo respeto a los derechos laborales más básicos y a los representantes sindicales", ha advertido el sindicato.

UGT ha apelado a entidades y asociaciones de protección animal a reivindicar de forma conjunta que se depuren las responsabilidades políticas de "esta pesadilla sanitaria", se restituya la dignidad laboral de la plantilla y se garantice un servicio público digno, legal y conforme a las exigencias sanitarias más elementales.