La UIB, sobre el cuadro recuperado de Barceló: "Fue adquirido por una mujer alrededor del 2000 en una galería de Palma"

Brotons: "No somos responsables de lo ocurrido hace 35 años, sí de intentar recuperar, conservar y catalogar las obras desaparecidas"



PALMA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha mostrado este martes, ante los medios, el cuadro de Miquel Barceló que había desaparecido y que se encontraba en manos de una mujer que "lo adquirió por 10.000 euros alrededor del año 2000 en una galería de Palma".

Hay que recordar que la Universidad informó de la semana pasada de la desaparición de varias obras de arte que habían sido donadas hace 35 años a la institución.

Uno de los cuadros desaparecidos era el que había sido donado a la UIB por parte del artista Miquel Barceló, en el marco de una campaña impulsada por el grupo ecologista GOB en 1988, bajo el lema 'Sa Canova contra Ravena', para impedir la construcción de un complejo urbanístico por parte de la empresa Ravena en la finca de Sa Canova, en la costa de Artà. Los otros tres, de José María Sicilia, José Manuel Broto y Xavier Mariscal, continúan en paradero desconocido.

Según ha informado el rector de la UIB, Jaume Carot, en una rueda de prensa, "el de hoy es un día para estar contentos, porque se ha recuperado una de las obras que faltaban, gracias a la generosidad y altruismo de una persona que fue propietaria de la obra de Miquel Barceló, habiendo pagado y que no ha pedido nada a cambio más que el anonimato, que por supuesto esta Universidad va a respetar".

La que fuera propietaria de la obra de Miquel Barceló, ha añadido el rector de la Universidad, "adquirió la obra en una galería de arte de Palma, que ya no existe, por valor de 10.000 euros, alrededor del año 2000" aunque la mujer afirma no recordar el momento exacto y que "desconocía que fuera un regalo del artista Miquel Barceló a la UIB".

Tras recuperar la obra en la tarde de este lunes, 3 de abril, está previsto que, a lo largo de esta mañana, la obra de Miquel Barceló, que había desaparecido, sea catalogada.

Posteriormente, el cuadro se enmarcará correspondientemente y pasará a formar parte del patrimonio de la UIB, "de donde no debería de haber salido nunca". Previsiblemente, se ubicará en el despacho del rector, debido a que se trata de "un lugar simbólico".

LA UNIVERSIDAD RECONOCE "TENER SOSPECHAS" Y DENUNCIA ANTE POLICÍA

Pese a que la obra de Miquel Barceló ha podido ser recuperada, las de José María Sicilia, José Manuel Broto y Xavier Mariscal, continúan en paradero desconocido. Por este motivo, la UIB ha interpuesto una denuncia ante Policía.

En este sentido, y aunque el rector Carot ha reconocido "tener sospechas" de que, tras las exposiciones en las que las obras de arte desaparecidas participaron, "estas nunca entraron en la Universidad", la institución universitaria ha preferido "todo y saberlo, no dar el nombre de quien entonces era la responsable de Patrimonio de la Universidad porque no hay indicios de que tuviera responsabilidad en la desaparición de las obras y no sería justo". "La Policía es la que debe investigarlo, lo dejamos en sus manos", ha subrayado.

"Nosotros no nos consideramos responsables de lo que pasó hace 35 años, sí lo somos de, como hemos hecho, habernos puesto manos a la obra para recuperar, conservar y catalogar las obras; así como de informar de lo ocurrido al Consell de Govern", ha afirmado por su parte la vicerrectora de Proyección Cultural y Universidad Abierta de la UIB, Magdalena Brotons.

La vicerrectora ha negado asimismo "saber si las obras que aún continúan desaparecidas estuvieron en la misma galería de Palma donde se adquirió el cuadro de Miquel Barceló, con quien la Universidad se ha puesto en contacto esta mañana". En cualquier caso, se ha mostrado "optimista" y "confiada" en poder recuperarlos.