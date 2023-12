UP propone aumentar el ITS a cinco euros al día para los cruceristas y que los consells puedan establecer un recargo

PALMA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos (UP) ha presentado un total de 80 enmiendas al presupuesto autonómico de 2024, 13 de ellas relacionadas con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), entre las que reclama aumentar la tasa a cinco euros al día para los cruceristas o que los consells insulares puedan establecer un recargo al impuesto.

La diputada de UP Cristina Gómez ha justificado esta subida del ITS a los cruceros por el "limitado impacto económico que dejan en las ciudades", en comparación con "las graves consecuencias ambientales que generan", algo que, según ha indicado, va en línea de las peticiones de los grupos ecologistas o de la Plataforma contra los megacruceros.

Sobre el recargo de los consells, ha reivindicado que estos ingresos revertirían directamente a cada institución insular, puesto que, a su juicio, es "razonable" que, "si cada isla tiene un modelo turístico diferente", los consells insulares "tengan un papel más importante para establecer las tarifas del ITS".

Gómez ha celebrado que partidos como el PP o Vox ya "no propongan eliminar el ITS", puesto que "empiezan a ver de primera mano los efectos colaterales que tiene el turismo en Baleares".

En ese sentido, UP ha señalado que uno de los efectos "más perjudiciales" del turismo es "la carencia de vivienda para uso residencial", por lo que "no entienden" que el PP proponga que el ITS "no se pueda destinar a la vivienda pública" y ha planteado una enmienda para "revertir esta decisión".

La coalición también ha presentado una enmienda para congelar el sueldo de la presidenta, el vicepresidente, los consellers y altos cargos de las consellerias.

En materia fiscal, UP ha propuesto ampliar la deducción por arrendamiento de vivienda habitual, que actualmente solo pueden recibir ciertos colectivos --menores de 36 años, discapacitados, familias numerosas y monoparentales--, a todos los arrendatarios.

"La vulnerabilidad residencial en Baleares no está circunscrita a unos pocos colectivos, sino que afecta a toda la población y no es razonable que, mientras los arrendadores reciben grandes beneficios fiscales, la deducción a los inquilinos esté tan limitada", han alegado desde UP.

Al mismo tiempo, también ha planteado la creación de una deducción por inversiones en gestión forestal sostenible.