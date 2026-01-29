Una veintena de tractores salen a la calle en Palma contra el acuerdo con Mercosur y la nueva PAC

PALMA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de tractores y otras tantas furgonetas han salido este jueves a la calle en Palma, convocados por Unió de Pagesos y la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema), contra los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo comercial UE-Mercosur.

Rechazan, en primer lugar, el acuerdo con Mercosur y reclaman que todos los productos que entren en el archipiélago tengan las mismas condiciones que las que tiene la producción local y que la agricultura no sea moneda de cambio en la Unión Europea.

El sector se opone igualmente a la nueva Política Agraria Común (PAC) y pide que todos los agricultores puedan acceder a las ayudas, al tiempo que han recordado que el 20 por ciento de los payeses profesionales no pueden cobrar la PAC.

La protesta de Palma --hay otra convocada en Ariany-- ha partido alrededor de las 11.15 horas desde Son Fusteret y se ha dirigido a Mercapalma --con parada frente a las instalaciones de Agama-- donde todo el producto que se vende es local, precisamente para visibilizar que la manera que tiene el sector primario de oponerse al acuerdo con Mercosur es defendiendo el producto de proximidad.

"No vamos a criticar Mercapalma, sino a poner en valor que es el único mercado de producto local de Baleares", ha explicado el secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordines.

En relación al acuerdo con Mercorur, Ordines ha expresado su precupación por lo que ha considerado la contradicción de que en países como Brasil se empleen hasta un 80 por ciento de productos fitosanitarios prohibidos en Europa. "No entendemos cómo entrarán estos productos aquí con las normativas europeas que nos exigen a nosotros", ha señalado.

El representante de la Unió de Pagesos ha puesto como ejemplo el caso de la xilella en Mallorca, que impide sacar productos vegetales a la península para evitar infecciones.

El presidente de la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema), Miquel Coll, por su parte, ha recordado que el sector primario gestiona el 80 por ciento del territorio y ha rechazado que otros sectores se lleven el rédito del trabajo de los agricultores. "Creemos que si no queremos que el sector primario se muera, si no lo cogemos como una cosa de toda la sociedad, no lo sacaremos", ha afirmado.

Coll, por otra parte, ha rechazado los acuerdos con Mercosur, que sólo favorecen a las grandes explotaciones en contra del pequeño y el mediano agricultor, que lo tendrá más difícil para competir.

TRACTORADA EN ARIANY

De manera simultánea a la convocatoria que ha tenido lugar en Palma, otros agricultores y ganaderos han participado en una protesta similar en Ariany, en este caso convocada por UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, se ha sumado a la protesta de Ariany y ha destacado la unidad del sector primario en sus reivindicaciones.

Simonet se ha mostrado preocupado por los recortes de la PAC y cómo se concretarán a nivel local y ha reivindicado la doble vía de trabajo de oponerse en Bruselas a los recortes y de, al mismo tiempo, instar al Ministerio a que en el momento de la llegada de los recursos se reconozcan los sobrecostes de la insularidad.

En relación al acuerdo UE-Mercosur, el responsable de Agricultura, ha advertido que aunque se trate de un gran acuerdo que puede ser positivo para Europa, el sector primario podría estar siendo moneda de cambio. Así, ha instado a que si finalmente se aplica este acuerdo, se haga salvaguardando al sector primario.