Las ventas del comercio minorista descienden un 0,6% en junio en Baleares

Escaparate de un comercio en Baleares. - CAIB

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor han registrado un descenso interanual del 0,6% en junio en Baleares, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, según los datos del INE, las ventas bajan un 1,1% y respecto al mes anterior aumentan un 13,3%.

La ocupación en el sector, por su parte, avanza en el sexto mes del año en el archipiélago un 1,4% en relación al mismo mes del año anterior.