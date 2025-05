Vidal (MÉS) se reúne con dos consejeros de RTVE para reclamar que el nuevo canal en catalán llegue a Baleares

El diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, con los miembros del Consejo de Administración de RTVE Sergi Sol y Marta Ribas. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, se ha reunido este lunes con dos de los miembros catalanoparlantes del Consejo de Administración de RTVE para reclamar que el nuevo canal en catalán llegue a Baleares.

En el encuentro, que ha tenido lugar en el centro de producción del ente público en Barcelona, han participado los miembros del consejo Sergi Sol y Marta Ribas, que fueron propuestos por ERC y Catalunya en Comú, respectivamente, y el director de RTVE en Cataluña, Esteve Crespo.

El representante de Junts en el consejo, Miquel Calçada, no ha podido asistir a la reunión pero ha trasladado a Vidal "toda su complicidad en la reivindicación", según ha informado MÉS per Mallorca en un comunicado.

El encuentro ha servido para "estudiar fórmulas" mediante las cuales apoyar la reclamación de los ecosoberanistas para que el nuevo canal en catalán llegue a Baleares.

Vidal ha considerado necesario que así sea "porque es un derecho de la ciudadanía y porque hacen falta más medios en catalán". También al considerar que, por motivos de eficiencia, un medio público "no puede prescindir de un millón de posibles televidentes".

El diputado, por otra parte, ha subrayado que la llega de este canal a Baleares podría ser una buena noticia a nivel económico para las productoras del archipiélago.

Así, Vidal ha hecho un llamamiento al Govern --que la pasada semana ya dijo que no pediría el canal, aunque no lo veía con malos ojos-- y al Gobierno a que ante "la ausencia de problemas técnicos para una correcta recepción cumplan su palabra y no pongan impedimentos" a la llegada del canal en catalán.