Unos 2.000 trabajadores de laboratorios se declaran en huelga indefinida en Israel pese al coronavirus

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unos 2.000 trabajadores de laboratorios públicos han iniciado este domingo una huelga indefinida para denunciar los bajos salarios que paga la administración, lo que impide que se puedan realizar nuevas contrataciones pese a la gran carga de trabajo por el coronavirus.

Las pruebas de coronavirus seguirán realizándose, pero solo se informará de los positivos para evitar nuevos contagios. Sin embargo, la presidenta de la Asociación Israelí de Bioquímicos, Microbiólogos y Trabajadores de Laboratorio, Esther Admon, ha advertido además de que si no hay avances este mismo domingo, también dejarán de notificar los positivos, informa 'The Times of Israel'.

"Si no presentan una oferta atractiva antes de que termine el día no habrá resultados de los positivos por coronavirus", ha apuntado en declaraciones a la televisión pública israelí Kan.

Desde el Gobierno, el director general del Ministerio de Sanidad, Chezy Levy, ha reprochado su actitud a los sindicatos. "Respeto a los trabajadores de laboratorio, pero no puedes hacer huelga en medio de una guerra. Espero que termine hoy mismo", ha afirmado en declaraciones a la Radio del Ejército.

Según la televisión Channel 13, el servicio de analíticas se interrumpirá excepto para departamentos como cuidados intensivos, urgencias o paritorios, por lo que no habrá pruebas para los pacientes que esperan el alta o una cirugía no esencial.

Admon ha explicado que la carga de trabajo por el coronavirus se ha incrementado exponencialmente, pero que no se puede contratar a más personal porque los profesionales prefieren ir al sector privado, donde los laboratorios pagan mucho más.

"Promociones enteras son contratadas por 100 shekels a la hora (25 euros) en los laboratorios privados, mientras que en el sector público reciben 31 shekels por hora", se ha lamentado. "No tenemos elección. Es por la salud de la población y por la salud y seguridad de nuestros trabajadores", ha remachado.

El último balance del coronavirus en Israel incluye 899 nuevos positivos en las últimas 24 horas contabilizadas tras la realización de 10.044 pruebas. Hay 113.623 casos confirmados --20.130 activos y 435 graves-- y 906 fallecidos.

La cifra diaria habitual de positivos en los últimois días es de entre 1.800 y 1.900. El jueves fueron 2.068, la cifra más alta en Israel desde finales de julio. Además el próximo jueves reabren los colegios.