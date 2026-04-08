Abbas aplaude el alto el fuego de dos semanas entre EEUU e Irán y pide que el acuerdo "incluya" a Palestina

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en una imagen de archivo. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha descrito este miércoles el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán como "un paso positivo e importante para lograr la estabilidad" en Oriente Próximo, al tiempo que ha reclamado que el pacto "incluya" los Territorios Palestinos Ocupados --Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza--.

La Presidencia palestina, que ha aplaudido los esfuerzos de mediación de Pakistán y otros países, ha hecho hincapié en la importancia de "continuar los esfuerzos para lograr un fin permanente al estado de guerra en la región" y ha recordado que los territorios palestinos "están sometidos a ataques por parte de colonos y las fuerzas de ocupación".

Asimismo, ha subrayado la importancia de que el pacto implique además un fin de la ofensiva israelí contra Líbano, antes de incidir en que el acuerdo supone además "un paso importante para reforzar la soberanía, la seguridad y la estabilidad de todos los países de la región", según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

En esta línea, el vicepresidente palestino y 'número dos' del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Husein al Sheij, ha celebrado el alto el fuego, un acuerdo que considera como "un paso hacia el refuerzo de la seguridad y la estabilidad en la región", según un mensaje publicado a través de redes sociales.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino se ha sumado a las felicitaciones por el acuerdo y ha lamentado el impacto del conflicto sobre "la seguridad y la paz" en Oriente Próximo, así como el "aprovechamiento" del mismo por parte de Israel para "intensificar sus crímenes contra el pueblo palestino y sus derechos, así como contra los lugares sagrados musulmanes y cristianos".

La cartera ha respaldado por ello el llamamiento de Abbas para que el alto el fuego incluya a Palestina, así como "el fin del genocidio en la Franja de Gaza y de los crímenes y agresiones de las fuerzas de ocupación israelíes y el terrorismo de los colonos en Cisjordania".

Por ello, ha incidido en "la importancia de intensificar los esfuerzos para detener la guerra y la agresión en Oriente Próximo y poner fin a la ocupación israelí", que considera como "la raíz de la inestabilidad, la ausencia de derechos, seguridad, paz y estabilidad" en esta región de Asia.