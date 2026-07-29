Abdalá II pide "restaurar la calma integral en la región"

Archivo - El rey Abdalá II de Jordania. - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rey de Jordania Abdalá II ha reclamado este miércoles la necesidad de "restaurar una calma integral en la región", en medio del repunte de las tensiones con varios incidentes de seguridad con ataques contra Jordania.

En una llamada telefónica con el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, el monarca jordano ha trasladado a Al Sisi "la importancia de intensificar los esfuerzos para restaurar una calma integral en la región", ha informado la Corte Real Hachemita, institución que actúa como vínculo administrativo y político entre el rey de Jordania y las instituciones políticas.

Igualmente, Abdalá II ha denunciado la situación que atraviesan los palestinos en Cisjordania, incidiendo en que hay que "detener las medidas unilaterales" de las autoridades de Israel contra los palestinos.

Durante la noche, activos e instalaciones estadounidenses en Jordania sufrieron un ataque con misiles, episodio que ha provocado la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con dar "una brutal paliza" a Irán tras el "ataque sorpresa".

La región ha vivido ataques en distintos puntos contra objetivos de Estados Unidos en respuesta a los ataques perpetrados contra territorio iraní por el Ejército estadounidense.