El abogado personal de Trump llama "traidor" a Bolton por sus declaraciones sobre Ucrania

Publicado 29/01/2020 13:45:39 CET

Trump dice que el libro de Bolton es "falso" y que si le hubiera escuchado, EEUU estaría en la "sexta guerra mundial"

WASHINGTON, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado de ser un "traidor" al exasesor de Seguridad Nacional John Bolton después de que se conociera que en su próximo libro mantiene que el mandatario estadounidense vinculó el bloqueo de la ayuda militar a Ucrania a que las autoridades de Kiev se comprometieran a impulsar investigaciones sobre el exvicepresidente estadounidense Joe Biden y su hijo Hunter.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News, Giuliani ha dicho que Bolton nunca se quejó de las gestiones que él estaba haciendo con las autoridades ucranianas. "Nunca me dijo: 'Tengo un problema con lo que estás haciendo en Ucrania'", ha señalado Giuliani, al que Bolton sitúa como protagonista de una red de diplomacia paralela para forzar a las autoridades de Ucrania a investigar a los Biden.

"Nunca, ni una sola vez, ni un guiño. Nunca me envió una noticia. Es un amigo personal, eso pensaba yo. Por tanto, la única conclusión a la que he llegado, que es dura y que me hace sentir mal, es que él es un traidor", ha afirmado.

Giuliani ha respondido así tras ser preguntado por las revelaciones del libro que Bolton prevé publicar en marzo, en el que mantiene que Trump le comentó que el bloqueo de los 391 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania estaba vinculado a que las autoridades ucranianas se comprometieran a investigar a los demócratas.

En el manuscrito, según informa 'The New York Times', Bolton dice que hay varios altos cargos que son conscientes de las irregularidades de las maniobras del entorno del presidente y que intentan desvincularse de su campaña en Ucrania, con el ejemplo del secretario de Estado, Mike Pompeo, que, según su versión, se desentendió de la campaña para desprestigiar y cesar a la anterior embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch.

Ante la pregunta de por qué acusa de traición a Bolton, Giuliani se ha reafirmado en su acusación contra el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cesado en septiembre de 2019 por Trump por sus discrepancias en política exterior.

"Si un amigo se queja sobre ti a tu espalda y no tiene agallas de hablarte cara a cara y decirte: 'La estás cagando', entonces es un traidor. Es el clásico traidor", ha afirmado Giuliani, al que los congresistas demócratas sitúan como principal responsable de la red de diplomacia paralela para obligar a las autoridades ucranianas a lanzar una investigación sobre Hunter y Joe Biden con el objetivo último de perjudicar al exvicepresidente en las próximas elecciones presidenciales.

"Creo que este testimonio sobre el presidente es bastante próximo a lo increíble", ha dicho Giuliani, en referencia a la versión de Bolton sobre las maniobras del entorno de Trump en Ucrania. "No puedo imaginar que un presidente de Estados Unidos le dijera eso", ha afirmado, en referencia a la declaración en la que Bolton asegura que fue el propio Trump el que le confirmó la vinculación del bloque de la ayuda militar a Ucrania para conseguir así presionar a Kiev para que lanzara una investigación sobre los Biden.

El presidente de Estados Unidos también ha reaccionado este miércoles a las revelaciones de Bolton y ha asegurado que su libro es "sucio" y "falso", al tiempo que ha denunciado que si le hubiera escuchado cuando era asesor de Seguridad Nacional, Estados Unidos estaría ahora inmerso en la "sexta guerra mundial".

"Si le hubiera escuchado, estaríamos ahora mismo en la sexta guerra mundial y encima sale y de inmediato escribe un libro sucio y falso. Lleno de material clasificado de Seguridad Nacional. ¿Quién haría esto?", ha afirmado Trump, desde su cuenta personal de Twitter.

Trump ha arremetido contra Bolton por sus errores y su trayectoria política y ha asegurado que le "rogó" que le diera un puesto en el Gobierno.