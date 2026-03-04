ACNUR activa "dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta Líbano y Siria" ante la crisis regional

Archivo - Un hombre carga el equipaje y las pertenencias de afganos indocumentados en el techo de un vehículo cerca del cruce fronterizo de Milak, en la provincia de iraní de Sistán-Baluchestán, antes de su repatriación voluntaria a Afganistán - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha afirmado este martes que está activando "dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta Líbano y Siria" para ayudar a las poblaciones que se están viendo forzadas a desplazarse en medio de una aguda crisis regional protagonizada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán en múltiples países, pero también por la guerra entre Pakistán y Afganistán.

"El personal de ACNUR (...) está activando dispositivos de emergencia desde Irán y Afganistán hasta el Líbano y Siria para asistir a las personas obligadas a huir de sus hogares a medida que la crisis regional se va agravando", ha señalado la institución en un comunicado en el que asegura "estar preparada para desempeñar un papel central en la respuesta humanitaria".

La Agencia de la ONU para los Refugiados ha advertido de que "muchos de los países afectados ya acogen a millones de refugiados y desplazados internos", cifrando en 1,65 millones las personas refugiadas y necesitadas de protección internacional en Irán, si bien no ha podido precisar el número actual de desplazados internos en este país.

Con todo, ha apuntado que es la agencia de Naciones Unidas con mayor presencia en Irán --con oficinas en Teherán y otros cinco puntos--, que todo su personal allí "se encuentra localizado" y que sigue prestando asistencia y apoyo, manteniendo activos los centros de recepción de refugiados y líneas telefónicas de ayuda y "respaldando servicios esenciales como sanidad, educación y protección social".

Asimismo, ACNUR ha indicado que está reforzando su preparación en los principales puntos fronterizos iraníes y pide a todos los países que mantengan abiertas sus fronteras a quienes huyen de los ataques, advirtiendo contra la posibilidad de realizar devoluciones forzosas. Con todo, y pese a lamentar una situación previa a la ofensiva estadounidense-israelí marcada ya por "una situación económica extremadamente deteriorada" y "controles migratorios más estrictos y deportaciones (que) incrementaron la sensación de inseguridad", ha informado de que, hasta este lunes, "los cruces se mantenían dentro de la normalidad".

CERCA DE 232.500 AFGANOS RETORNADOS SOLO EN 2026

Paralelamente, ACNUR ha expresado también "su preocupación por la situación dentro de Afganistán, donde la protección de civiles, incluidos refugiados y retornados, debe seguir siendo prioritaria". "Desde octubre de 2023, unos 5,4 millones de afganos han regresado desde Irán y Pakistán, muchos de ellos contra su voluntad", ha afirmado la agencia, que ha cifrado en cerca de 232.500 las personas que han vuelto al país en lo que va de 2026: 146.206 desde Pakistán y 86.253 desde Irán.

En este sentido, ha denunciado que "los retornos masivos y precipitados incrementan notablemente las necesidades de protección y amenazan con desestabilizar aún más Afganistán y la región, favoreciendo incluso nuevos desplazamientos", mientras que "los recientes enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán han provocado además nuevos desplazamientos en las provincias de Kunar y Nangarhar (mitad norte del lado afgano de la frontera), zonas ya castigadas por el terremoto del año pasado y que acogen a un número elevado de retornados".

Al hilo, la agencia ha advertido de que en Afganistán, "tanto el centro de tránsito de Omari, cerca del paso de Torkham (en la mitad norte de la frontera con Pakistán), como el centro de recepción de Tajtapul, cerca del paso de Spin Boldak (en la mitad sur), han sufrido impactos por ataques". "Actualmente, el cruce de Torjam permanece cerrado, mientras que Spin Boldak sigue abierto para el regreso de afganos", ha señalado.

En este contexto, y pese a señalar el grado de preparación de su personal, ACNUR ha subrayado que "los recursos disponibles están seriamente comprometidos tras los grandes retornos recientes y los recortes de financiación" y ha manifestado que, para 2026, "necesita 454,2 millones de dólares (391,5 millones de euros) para proteger y asistir a las personas desplazadas en Afganistán, Irán, Pakistán y Asia Central, pero hasta finales de febrero solo había recibido el 15% del total".

30.000 REFUGIADOS EN CENTROS HABILITADOS POR EL GOBIERNO EN LÍBANO

Los desplazamientos de población también están afectando más al oeste, en Líbano, "donde ACNUR registra un fuerte aumento (...) en el sur, el valle de la Becá y los suburbios del sur de Beirut, tras las órdenes de evacuación emitidas por Israel a los residentes de más de 53 localidades en medio de intensos bombardeos en el país", reza el comunicado en alusión a una serie de ataques que, según las informaciones recogidas en la última jornada, deja ya más de 50 muertos.

"El lunes, alrededor de 30.000 personas se encontraban refugiadas en centros colectivos habilitados por el Gobierno. Muchas otras pasaron la noche en sus vehículos, en los márgenes de la carretera o atrapadas en atascos mientras abandonaban el sur de Líbano", ha señalado la agencia, que ha mostrado "su preocupación por la escalada de tensión en la frontera" con Israel y ha reclamado "la protección de la población civil" mientras sus equipos distribuyen "artículos básicos de ayuda a las familias desplazadas que llegan a los albergues".

En este contexto, el organismo de la ONU para los refugiados se ha hecho eco de una intensificación de los cruces hacia Siria desde Líbano, con profesionales desplegados en los pasos fronterizos "con suministros preposicionados para hacer frente a una posible llegada masiva" de personas.