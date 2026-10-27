ACNUR pide ayuda para los ucranianos ante el recrudecimiento de los ataques por parte de Rusia de cara al invierno

Imagen de archivo de trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Ucrania tras un ataque de Rusia. - Viacheslav Madiievskyi / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha pedido este martes ayuda para la población ucraniana que se encuentra golpeada por la guerra ante el recrudecimiento de los ataques perpetrados por el Ejército de Rusia y de cara a un invierno que se prevé "especialmente duro".

En un comunicado, la agencia de la ONU ha instado a la comunidad internacional a "mantener su compromiso y seguir apoyando a quienes permanecen dentro del país y a quienes han encontrado refugio en otros lugares".

"Los ataques contra Ucrania no dan tregua. Se producen día y noche y tienen como objetivo infraestructuras energéticas esenciales, lo que amenaza con provocar cortes de suministro eléctrico prolongados y dejar a millones de personas sin calefacción, sin electricidad y con un acceso limitado al agua y a los bienes de primera necesidad", ha apuntado.

Así, ha denunciado que el aumento de los ataques con misiles de largo alcance y drones hace que "ya no haya ningún lugar seguro en Ucrania". "La población civil, incluso quienes viven lejos de la línea del frente, ven amenazadas su seguridad y sus hogares, y a menudo tienen dificultades para acceder a los servicios básicos", ha advertido.

ACNUR ha alertado además de que sus socios han sufrido "ataques reiterados que han afectado a su personal, sus vehículos y sus instalaciones". Entre el 1 de septiembre y el 14 de octubre se registraron diez incidentes de seguridad que afectaron al personal de ACNUR o de sus socios, tal y como recoge el texto.

Entre ellos figuran ataques con drones y bombardeos aéreos contra equipos humanitarios, oficinas, almacenes y vehículos destinados al transporte de ayuda, así como en las inmediaciones. "Estos ataques ponen en peligro a los trabajadores humanitarios y dañan recursos esenciales para prestar asistencia", ha añadido.

ACNUR ha instado a su vez al Gobierno ruso que "ponga fin a los ataques contra la población civil y reitera que el personal y los bienes humanitarios deben ser protegidos y no pueden ser objeto de ataques".

"Se prevé que los desplazamientos internos continúen, ya que las evacuaciones desde las zonas cercanas al frente han aumentado de forma considerable", ha indicado ACNUR, que sostiene que desde enero de 2026 más de 136.000 personas evacuadas han pasado por centros de tránsito que reciben apoyo de la agencia, lo que supone un 70% más que las casi 80.000 que utilizaron estas instalaciones en comunidades cercanas al frente durante todo 2025.

"La cifra representa solo una parte del total de personas evacuadas, puesto que muchas no acuden a los centros de tránsito en busca de ayuda. Muchas de las personas que se han visto obligadas a huir se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad: casi el 40% son personas mayores y un número significativo tiene alguna discapacidad. En total, 10,8 millones de personas en Ucrania necesitan asistencia humanitaria", ha recalcado.

Se estima que cerca de 5,2 millones de refugiados ucranianos siguen repartidos por Europa. Cuando estalló la guerra a gran escala en 2022, los países europeos "respondieron con una solidaridad extraordinaria y garantizaron a millones de personas acceso inmediato a protección y asistencia", ha puntualizado.

En este sentido, ha recordado que muchos refugiados ucranianos siguen teniendo "dificultades para encontrar una una vivienda asequible o un empleo acorde con sus competencias y cualificaciones". "Las personas mayores, las personas con discapacidad, los hogares monoparentales y otros colectivos en situación de vulnerabilidad se enfrentan a dificultades específicas y necesitan un mayor apoyo", ha apostillado.