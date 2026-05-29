Acusado de espiar para Irán en Reino Unido un hombre de nacionalidad griega

Archivo - Fachada del Tribunal de Magistrados de Westminster, en Reino Unido - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía británica ha imputado este viernes a un hombre de nacionalidad griega y residente en Alemania de un delito de espionaje, que habría cometido en nombre de los servicios de Inteligencia de Irán contra un periodista que trabaja en Reino Unido para una cadena de televisión opositora iraní, quedando en prisión preventiva.

El fiscal Lee Ingham ha declarado durante una vista ante el Tribunal de Magistrados de Westminster que el acusado --un hombre identificado como Ioannis Aidinidis, de 46 años-- viajó a Londres en abril y mayo de este año, donde visitó direcciones vinculadas al periodista.

En particular, se le acusa de fotografiar y grabar casas y matrículas de automóviles, de modo que profesionales de Iran International han sido "observados abiertamente" por las autoridades iraníes, ha asegurado el fiscal, unas declaraciones recogidas por el diario 'The Guardian'.

Asimismo, Ingham ha señalado que los mensajes encontrados en el teléfono de Aidinidis indican que estaba recibiendo financiación de personas radicadas en el extranjero.

El hombre --que también ha comparecido ante el tribunal, aunque no se ha declarado culpable ni no culpable de los hechos que se le imputan-- ha sido por todo ello acusado de "colaborar con un servicio de Inteligencia extranjero, en contravención (...) de la Ley de Seguridad Nacional de 2023", de acuerdo a un comunicado de la Policía Metropolitana de Londres.

"Se cree que el país al que se refieren las acusaciones es Irán, y estas se refieren al seguimiento de un periodista afincado en Reino Unido que trabaja para Iran International", agrega el texto.

Aidinidis fue detenido el pasado 16 de mayo en la zona de West Sussex, en el sur del país, tras una investigación llevada a cabo por la unidad antiterrorista de la Policía de Londres.