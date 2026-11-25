Archivo - Imagen de archivo de una aeronave Cessna 210 - Ian L. Sitren / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han informado de que un avión monomotor se ha estrellado en la tarde de este martes en el sureño estado de Misisipi cuando sobrevolaba el litoral del mismo, sin que haya trascendido hasta el momento un balance de víctimas, aunque la Guardia Costera ha apuntado a seis tripulantes.

"Un Cessna 210 se estrelló al suroeste de Pascagoula, Misisipi, alrededor de las 15.30 hora local del martes 24 de noviembre. Por el momento se desconoce el número de personas a bordo", ha indicado la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en declaraciones a Europa Press.

Al hilo, la agencia ha señalado que colaborará con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) en la pertinente investigación. Será la propia NTSB la que lidere las pesquisas, si bien hasta el momento se ha limitado a declarar que "tiene constancia del accidente aéreo" y que, "en estos momentos, está recabando información".

Así las cosas, la sección regional de la Guardia Costera ha afirmado una publicación en redes que, tras "recibir un aviso de la FAA", está buscando la aeronave, la cual portaba a "seis personas" y se precipitó "a dos millas (3,2 kilómetros) al noreste de Horn Island", situada en el condado de Jackson, con centro administrativo en Pascagoula, Misisipi.