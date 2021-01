África supera la barrera de los 3,5 millones de casos de coronavirus, con casi 1,5 millones de contagios en Sudáfrica

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

África ha superado este viernes la barrera de los 3,5 millones de casos de coronavirus, con casi 1,5 millones de contagios en Sudáfrica, el país más afectado por la pandemia, según datos recabados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (África CDC).

Así, la oficina de la OMS en el continente ha indicado que hasta la fecha se han detectado 3.516.216 contagios y 88.972 fallecidos, mientras que los CDC África, dependientes de la Unión Africana (UA), han situado las cifras en 3.515.047 casos y 88.993 decesos, respectivamente.

Sudáfrica figura como el país más golpeado en cifras totales, con más de 1,4 millones de casos y 43.000 fallecidos, por delante de Marruecos, que ha superado la barrera de los 450.000 contagios, y Túnez, que está por encima de los 200.000 casos.

El director del CDC de África, el virólogo camerunés John Nkengasong, alertó recientemente de que el continente ha entrado "en una fase crítica", puesto que "conforme reabren las economías y los viajes se reanudan", los países de la región deben mostrarse cautos con la reapertura de sus fronteras.

Así, señaló que África ha confirmado más de 32.000 contagios de COVID-19 al día en la que es su segunda ola de contagios y que el continente "aún no ha alcanzado el pico". Así, aludió a la vacunación como método para "proteger" a la población "de morir".

En este sentido, destacó que "no puede haber discriminación" en las campañas de vacunación contra la COVID-19 en África y pidió un "acceso equitativo a la vacuna". Nkengasong arguyó que "el virus no sabe o no le importa" si un ciudadano es extranjero o no y criticó a "cualquier país que reparta las vacunas de forma discrimintaria según la nacionalidad".