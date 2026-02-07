Albares destaca el cariz de socio "estratégico, fiable y constante" de Argelia tras reunirse con Attaf

Los ministros de Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, y de España, José Manuel Albares - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTEIORES Y DE COOPERACIÓN

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido este sábado en Madrid a su homólogo argelino, Ahmed Attaf, y ha destacado el carácter de socio "estratégico, fiable y constante" de Argelia.

"Feliz de recibir en Madrid al ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf. Tenemos relaciones políticas de amistad fuertemente consolidadas. Somos amigos, socios y vecinos. Argelia es nuestro primer proveedor de gas, un socio estratégico, fiable y constante", ha destacado Albares en un mensaje publicado en redes sociales.

En concreto ha señalado el "momento extraordinario" de las relaciones comerciales bilaterales. Así, ha recordado que "nuestras exportaciones crecieron un 190% en 2025 y un 141% en 2024". "España y Argelia seguimos avanzando juntas", ha augurado.

También Attaf ha informado de la "reunión de trabajo" mantenida este sábado en Madrid con Albares dentro de la visita de trabajo de Attaf a España. "Ambas partes revisaron el estado actual de las relaciones de cooperación y asociación entre ambos países y las perspectivas para su fortalecimiento, en particular en las áreas de energía, comercio, inversión y transporte, así como en la cooperación judicial y consular", ha apuntado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un mensaje publicado en redes sociales.

Así, Attaf ha abordado la preparación de la próxima visita de Albares a Argelia para "asegurar una preparación óptima de la VIII Reunión de Alto Nivel" bilateral.

"Los dos ministros también intercambiaron puntos de vista sobre diversos asuntos internacionales y regionales de interés común, en particular la evolución de la región del Sahel y los retos comunes en la zona euromediterránea", ha apuntado el Ministerio argelino.