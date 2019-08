El alcalde de Nagasaki también pide la adhesión de Japón al Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares

Publicado 09/08/2019 8:27:12 CET

TOKIO, 9 Ago. (DPA/EP) -

El alcalde de la ciudad de Nagasaki, Tomihisa Taue, ha instado al Gobierno de Japón a adherirse al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, tal como hizo esta semana el principal responsable político de Hiroshima con motivo del aniversario del lanzamiento de las dos bombas atómicas.

"Como único país del mundo que ha sufrido la devastación causada por las armas nucleares, Japón debe firmar y ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares cuanto antes", ha dicho Taue durante la ceremonia anual que recuerda la tragedia de 1945.

El tratado fue suscrito en julio de 2017 por 122 países, pero no ha entrado formalmente en vigor al no haberse alcanzado la cifra mínima de 50 ratificaciones. Abe no se ha pronunciado al respecto y por ahora parece centrado en reformar en 2020 la Constitución, que en su artículo 9 prohíbe el uso de la fuerza para la resolución de disputas internacionales.

En presencia de Abe y de otras 5.900 personas, entre ellas supervivientes y representantes de 66 países, Taue ha advertido de que "la actual situación mundial en relación a las armas nucleares es extremadamenre peligrosas". "La idea de que son armas útiles está ganando peso otra vez", ha señalado.

"Las bombas atómicas fueron construidas por manos humanas y lanzadas por cabezas humanas. Se entiende que también pueden ser eliminadas por voluntad humana", ha explicado el alcalde.

La bomba de Nagasaki, arrojada por las fuerzas de Estados Unidos solo tres días después de la de Hiroshima, mató a unas 74.000 personas en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial.