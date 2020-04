El alcalde de Río de Janeiro declara obligatorio el uso de mascarillas por el coronavirus

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, ha declarado este viernes como obligatorio el uso de mascarillas fuera de las viviendas en un intento por prevenir los contagios de coronavirus.

Crivella ha pedido a los ciudadanos que eviten aglomeraciones y que no salgan de casa si no es estrictamente necesario, aunque ha precisado que si lo hacen tendrán que llevar mascarillas. Además, ha afirmado que los establecimientos que realicen servicios esenciales tendrán que suministrar mascarillas a sus trabajadores.

"Lo pido por el amor de Dios: no se expongan. No se amontonen. Estamos llegando a un momento muy crítico y todos los sacrificios que hemos hecho hasta ahora no se pueden tirar por la borda", ha expresado Crivella, según ha informado el diario 'O Globo'.

En este punto, ha afirmado que en los próximos días se repartirán más de 1,8 millones de mascarillas en la calle y ha precisado que, por el momento, las personas que no lleven mascarillas solamente serán advertidas.

"El castigo será la propia enfermedad en la persona que se contagie. No es con la fuerza de la ley con lo vamos a concienciar. Es necesario mostrar la curva y las dificultades. Queda poco, en dos o tres semanas estaremos mucho mejor", ha asegurado el alcalde de Río de Janeiro.

EN CONTRA DE REABRIR LOS COLEGIOS

Por otro lado y en contra de la posición del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, el alcalde se ha mostrado en contra de abrir de nuevo los colegios y comenzar las clases.

"Me gustaría abrir escuelas, porque en Brasil y en todo el mundo no están muriendo niños a causa del coronavirus. Sin embargo, tenemos profesores, cocineros y trabajadores. En este momento, aunque valoramos al presidente, en Río de Janeiro no estamos en posición de abrir colegios. Esas medidas se toman por consenso del comité científico que nos ha estado ayudando a tomar decisiones desde el principio", ha apostillado.

Por su parte, Bolsonaro ha reiterado su llamamiento a reanudar la actividad económica y reabrir fronteras pese a la pandemia de coronavirus. "Es un riesgo que corro", ha dicho el mandatario en la toma de posesión del nuevo ministro de Salud, Nelson Teich.

El presidente también ha planteado la posibilidad de dar marcha atrás al cierre de las fronteras terrestres, en vigor desde mediados de marzo.

Brasil es el país más afectado por el Covid-19 en el continente sudamericano, con nuevos picos de contagios y muertes en los últimos días. Hasta la fecha, se han registrado casi 30.500 casos y más de 1.920 víctimas mortales.