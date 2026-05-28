Alemania y Países Bajos asumen este verano el mando de un nuevo cuartel de la OTAN en el flanco este

Archivo - Bandera de la OTAN - Daniel Naupold/dpa - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de Alemania y Países Bajos tienen previsto asumir a mediados de este año el mando de un nuevo cuartel táctico de la OTAN en el flanco oriental, desde donde dirigirán las fuerzas de la Alianza en un intento por hacer frente a la amenaza de Rusia en plena invasión de Ucrania.

Los Ministerios de Defensa de ambos países han indicado en un comunicado conjunto que este centro de mando conjunto, conocido como 1GNC, tendrá "una función de mando en el este, concretamente en la región de Estonia y Letonia" en los próximos meses.

"El despliegue de un cuartel general táctico adicional en la región refuerza la cohesión de la OTAN y contribuye a la disuasión de Rusia", recoge el texto, que afirma que este es un centro "capaz de controlar hasta 50.000 efectivos, en caso de que sea necesario".

Entre sus tareas se incluyen la planificación y la dirección de maniobras militares, la preparación para posibles conflictos y la dirección de las distintas fuerzas en caso de que estalle una guerra. El cuartel general del 1GNC se encuentra actualmente en la ciudad alemana de Muenster, y desde allí se despliega para las diversas misiones de la OTAN.

Actualmente, las fuerzas de la OTAN en la región báltica están bajo el mando de un único cuartel general situado en la ciudad polaca de Szczecin, si bien ahora estos países obtendrán un papel de liderazgo en el este.

Esta medida responde a lo acordado por los países miembro en la cumbre de 2025 celebrada en la ciudad neerlandesa de La Haya, y donde apostaron por reforzar el papel de Europa dentro de la OTAN.

"El 1GNC asumirá entonces el mando de las tropas de la OTAN y de los elementos nacionales de las fuerzas terrestres estacionadas en Estonia y Letonia. Esto transferirá una responsabilidad significativa al cuerpo germano-neerlandés para la realización estas maniobras", han recalcado.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha afirmado que con esta medida, "ambas naciones asumen una mayor responsabilidad por la seguridad de Europa", mientras "mantienen su compromiso y (...) contribuyen a un exitoso modelo de cooperación multinacional".