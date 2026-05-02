Alemania ve la "predecible" retirada parcial de EEUU como una llamada a la acción europea por la seguridad colectiva

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, considera que la "predecible" decisión de Estados Unidos para retirar a unas 5.000 tropas de su país es un claro indicio de que los aliados europeos en la OTAN deben reforzar su cooperación para garantizar su seguridad mutua.

"Como europeos, tenemos que asumir una mayor responsabilidad sobre nuestra propia seguridad", ha explicado Pistorius en declaraciones a la agencia DPA, en línea con los comentarios realizados previamente por la portavoz de la OTAN, Allison Hart, en respuesta a la decisión norteamericana.

No obstante, Pistorius también ha considerado que la presencia de tropas americanas en Europa, y concretamente en Alemania, es una sigtuación que "redunda en interés de todo el mundo".

"Colaboramos estrechamente con los estadounidenses -- en Ramstein, en Grafenwöhr, en Fráncfort y en otros lugares -- por la paz y la seguridad en Europa, por Ucrania y por la disuasión conjunta", ha añadido.

El Pentágono ha confirmado una "retirada progresiva en un plazo de entre seis y doce meses" de parte de sus fuerzas en uno de sus grandes bastiones europeos, en lo que se trata del último episodio de fricciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados en la Alianza Atlántica.

Trump lleva años denunciando que Estados Unidos está siendo víctima de una estafa por parte de sus socios europeos, que hacen todo lo posible para mantener en el mínimo sus contribuciones a la defensa europea mientras su país asume toda la carga; una opinión que han disputado constantemente diferentes gobiernos europeos.