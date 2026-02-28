Alí Lariyani promete que EEUU e Israel "lamentarán sus actos"

Archivo - El principal asesor de seguridad del líder supremo de Irán, Alí Lariyani - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha advertido de que Israel y Estados Unidos "lamentaran sus acciones" en referencia a los ataques lanzados este sábado sobre territorio iraní.

"Vamos a hacer que los criminales sionistas y los desvergonzados estadounidenses lamenten sus actos", ha afirmado Lariyani en redes sociales.

"Los valientes soldados y la gran nación de Irán dará una lección inolvidable a los infernales opresores internacionales", ha añadido el responsable iraní.

Lariyani está considerado como el principal asesor de seguridad del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, máximo responsable del sistema político iraní.