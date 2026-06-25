Amnistía denuncia la falta de transparencia de EEUU sobre el bombardeo a la escuela de Minab tras cuatro meses

Archivo - Ceremonia fúnebre para los estudiantes y miembros del personal de la escuela primaria femenina que murieron en un ataque contra el centro educativo en Minab, en el sur de Irán. - Europa Press/Contacto/Ircs - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha denunciado este jueves la falta de transparencia de Estados Unidos sobre el bombardeo a la escuela de Minab casi cuatro meses después del ataque perpetrado en los primeros compases de la ofensiva contra Irán. "Necesitamos respuestas ahora", ha exigido.

"Han pasado cuatro meses desde el ataque aéreo estadounidense más mortífero contra civiles que se recuerda en tiempos recientes, y no estamos más cerca de obtener respuestas de las autoridades estadounidenses sobre por qué ocurrió esto y quién fue responsable", ha denunciado la directora nacional de Relaciones Gubernamentales e Incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos, Amanda Klasing, sobre el ataque que dejó más de 150 personas, entre ellas 120 estudiantes de la escuela.

En este sentido, se ha preguntado "qué está tardando tanto" en la investigación anunciada por el Departamento de Defensa para dirimir los detalles del bombardeo y que sigue sin arrojar luz sobre el episodio. "La opinión pública y las familias de las víctimas merecen transparencia y rendición de cuentas, y las familias deben obtener verdad, justicia y reparaciones", ha señalado.

Según Klasing, en este tiempo el presidente estadounidense, Donald Trump, ha realizado declaraciones "contradictorias" sobre el incidente y el Pentágono está "obstruyendo" al Congreso. "Los legisladores y la ciudadanía están cada vez más frustrados por la respuesta repetitiva del secretario Pete Hegseth y de otros funcionarios, quienes afirman que el incidente sigue bajo investigación", ha indicado, reiterando la falta de explicaciones de la Administración norteamericana.

En este sentido, la organización reclama "respuestas ahora" toda vez que el Ejército tras cuatro meses ha tenido tiempo suficiente "para explicar lo sucedido". "El Pentágono debe concluir urgentemente su investigación y hacer públicos sus resultados. La investigación debe examinar la recopilación y evaluación de Inteligencia por parte de los militares, así como las decisiones de selección de objetivos, las precauciones adoptadas y el uso de inteligencia artificial", ha concluido.

Amnistía insiste en que cuando existan "pruebas suficientes" debe seguir la rendición de cuentas y que cualquier persona sospechosa de responsabilidad penal sea juzgada. "El Pentágono también debe restablecer las iniciativas de mitigación y respuesta ante daños a civiles y garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario en las operaciones militares, incluido el uso de inteligencia artificial, para prevenir futuras violaciones", ha añadido.

Klasing recalca que Washington es "responsable" de la muerte de 150 civiles en un ataque con un misil guiado y reitera que "no hay duda de que Estados Unidos debería haber sabido que el edificio era una escuela y no un objetivo militar". Recuerda así la verificación llevada a cabo junto a otras organizaciones sobre el ataque, incidiendo en que quedaba claro que era desde hace años un centro educativo, por lo que "sin duda" el Pentágono "debería haber recopilado y verificado esta misma información, lo que debería haber llevado a la decisión de no atacar la escuela".

"Cualquier cosa menos que eso equivaldría a encubrir una grave infracción del derecho internacional humanitario y a traicionar a las víctimas y supervivientes de este horrendo ataque", ha zanjado.