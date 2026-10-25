Amnistía Internacional denuncia un uso desproporcionado de la fuerza en el desalojo de acampadas en Portugal

Intervención policial para el desmantelamiento de la acampada por la vivienda de Oporto - Diogo Baptista / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado un uso desproporcionado de la fuerza en el desmantelamiento por parte de la Policía portuguesa de las acampadas por la vivienda de Oporto y Lisboa y ha advertido de la necesidad de defender el derecho a la protesta.

El grupo ha afirmado estar "profundamente preocupado por el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de la policía" y ha pedido "investigar lo sucedido".

Amnistía tenía observadores para documentar la intervención policial y ha alertado de "la conducta de la policía durante la dispersión de la protesta y las violaciones de sus obligaciones conforme al derecho internacional".

"La policía tiene la obligación de recurrir a la dispersión de protestas y al uso de la fuerza solo como último recurso y de manera proporcional a la situación. Eso no es lo que estamos viendo, y esta situación debe ser investigada con urgencia", explica el grupo que pide que estos hechos "no se repitan".

"Las heridas causadas por la policía a los manifestantes pacíficos esta madrugada y el recurso creciente a la fuerza excesiva y desproporcionada en las últimas semana representa un nuevo mínimo para el derecho a la protesta en todo el país", ha aputnado el director ejecutivo de Amnistía para Portugal, Joao Godinho Martins.

También SOS Racismo ha censurado la intervención policial y ha pedido la dimisión del ministro de Administración Interna, Luís Neves, por la "desmedida brutalidad de la acción policial" que compara con la "conducta pacífica de los manifestantes".

El grupo alerta de la "profunda crisis social" a la que el Gobierno reponde con "fuerza bruta, intimidación y uso injustificado de medios militares contra ciudadanos desarmados". "Sofocar con miedo el descontento" implica "una peligrosa deriva autoritaria".