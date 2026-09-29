Arabia Saudí y EEUU abogan por reforzar su alianza y la seguridad marítima en Ormuz y Bab el Mandeb

El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, se reúne en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, se ha reunido este lunes en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para analizar la relación estratégica entre ambos países y abordar los principales desafíos de seguridad y estabilidad en Oriente Próximo, citando en concreto los estrechos de Ormuz, afectado por la guerra de Irán, y de Bab el Mandeb, en medio de las operaciones de los rebeldes hutíes de Yemen.

Durante el encuentro, las dos partes han examinado vías para "fortalecer y desarrollar aún más" sus vínculos en distintos ámbitos, con el objetivo de avanzar en sus intereses compartidos. Las conversaciones han puesto el foco asimismo en la evolución de la situación regional e internacional y, en particular, los acontecimientos políticos y de seguridad que afectan a la región, según ha informado el Ministerio de Exteriores saudí en un comunicado difundido en redes sociales.

En este contexto, se ha abordado también la situación en Yemen y los esfuerzos diplomáticos que se están llevando a cabo para hacer frente a la crisis en el país.

Otro de los puntos de interés incluidos en el encuentro ha sido la protección de las rutas marítimas. Riad y Washington han destacado la necesidad de preservar la seguridad de la navegación y garantizar la libertad de tránsito, especialmente en los estrechos de Ormuz y Bab el Mandeb, considerados corredores clave para mantener la estabilidad regional y asegurar que el comercio internacional y las cadenas de suministro continúen funcionando sin interrupciones.

Ambos gobiernos han coincidido además una coordinación y unas consultas constantes sobre las cuestiones que afectan a sus intereses comunes. En esa línea, han reafirmado su respaldo a las iniciativas diplomáticas destinadas a afrontar las distintas crisis regionales y a favorecer "la seguridad, la paz y la estabilidad".

Por parte de Estados Unidos, el Departamento de Estado ha informado de que Rubio y Bin Farhan han continuado las conversaciones que comenzaron durante la Asamblea General de Naciones Unidas en torno a la cooperación bilateral en materia de seguridad y estabilidad regional.

Según el comunicado de Washington, han formado parte de la agenda, entre otros asuntos, "Irán, Gaza, Líbano, Sudán y otros asuntos regionales", además de las cuestiones vinculadas a la cooperación entre ambos países.