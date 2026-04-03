Arabia Saudí intercepta otros 13 drones en su espacio aéreo

Archivo - Calle de la capital de Arabia Saudí, Riad. - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Arabia Saudí han informado este viernes de que los sistemas de defensa antiaérea del país han logrado interceptar y destruir otros 13 drones lanzados durante las últimas horas contra zonas del este del país, en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Ministerio de Defensa saudí ha indicado en un comunicado que el objetivo de estos lanzamientos era "el territorio del reino" y ha afirmado que los lanzamientos --dos, de seis y siete drones cada uno-- se han producido "durante las últimas horas".

Desde que comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones disparados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

La operación militar conjunta se inició en medio de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. El conflicto ha afectado también al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Hasta ahora, las autoridades de Irán han confirmado más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.