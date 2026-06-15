Araqchi explica los detalles del acuerdo alcanzado con EEUU al presidente libanés

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES IRANÍ - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, a quienes ha explicado los detalles del acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos, en particular los puntos relativos a Líbano.

Araqchi "ha informado a los responsables libaneses sobre los detalles de las cláusulas del Memorandum de Entendimiento de Islamabad, especialmente las relativas a Líbano", ha indicado el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

El responsable iraní ha "reiterado" a Aoun y Berri el "compromiso" de Teherán para "poner fin a la guerra y la agresión en Líbano" y ha señalado a Estados Unidos como responsable de "la correcta aplicación de las cláusulas del Memorandum de Entendimiento y la necesidad de un cese total de los ataques del régimen israelí contra Líbano".

Por su parte, los responsables libaneses han expresado su "satisfacción" por el contenido del acuerdo y han puesto de relieve que "la estabilidad y la seguridad de Líbano son parte integral de cualquier esfuerzo serio en pro de la estabilidad en la región". Así, han mostrado su aprecio por la inclusión del tema del fin de la guerra contra Líbano en el texto del documento.

La Presidencia libanesa ha confirmado el contacto telefónico entre Aoun y Araqchi. Aoun ha respaldado el acuerdo entre Teherán y Washington con "la esperanza de que constituya un paso positivo hacia la reducción de las tensiones y la apertura de espacios para soluciones diplomáticas que contribuyan a fortalecer la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional".