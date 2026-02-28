Araqchi reprocha a EEUU su subordinación a Israel en la ofensiva militar contra Irán

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en El Cairo, Egipto, en septiembre de 2025 (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha reprochado a Estados Unidos su seguidismo y subordinación a Israel en la ofensiva militar lanzada este sábado contra territorio iraní.

"Trump ha convertido el 'Estados Unidos primero' en 'Israel primero', lo que siempre significa 'Estados Unidos lo último'", ha afirmado Araqchi en un mensaje publicado en redes sociales.

Además, ha señalado directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente estadounidense, Donald Trump, por lanzar esta guerra. "La guerra de Netanyahu y Trump contra Irán es totalmente no provocada, ilegal e ilegítima", ha añadido Araqchi.

Araqchi ha resaltado que las "poderosas Fuerzas Armadas" iraníes "están preparadas para este día y van a dar a los agresores la lección que merecen".

El jefe de la Diplomacia iraní ha mantenido durante la jornada contactos con los gobiernos de otros países de la región a los que ha apelado a "estar a la altura de su responsabilidad histórica" y plantarse frente "a la agresión estadounidense-israelí", según informa la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

Araqchi les ha trasladado que esta nueva "agresión" de Estados Unidos e Israel es contra Irán, pero que la "guerra impuesta no es solo contra la nación iraní, sino contra la región entera".