Argelia anuncia la creación de una prisión para narcotraficantes en una desolada zona del Sáhara

Archivo - Imagen de la NASA de una red de dunas en el desierto del Sáhara en Argelia - Europa Press/Contacto/NASA - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argelia ha ordenado la creación de una "prisión de alta seguridad destinada a narcotraficantes y capos de la droga" en lo que hasta ahora era un cuartel del Ejército en la zona argelina de Tanesruft, una de las áreas más desoladas del desierto del Sáhara situada en torno a las fronteras que separan Argelia, Malí y Níger.

"Se ha decidido convertir un cuartel perteneciente al Ejército Popular Nacional en Tanesruft, en el Sáhara, en una prisión de alta seguridad destinada a narcotraficantes y capos de la droga", reza un comunicado emitido por la Presidencia argelina recogido por la agencia estatal APS.

La medida ha salido de la última reunión del Consejo Supremo de Seguridad, que ha presidido el propio mandatario argelino, Abdelmayid Tebune.

En el encuentro, el Consejo "ha elogiado los esfuerzos realizados por el Ejército Popular Nacional y los servicios de seguridad", pero, en el mismo ámbito, ha decidido "crear un organismo de seguridad especializado para combatirlas, como se hace en muchos países, como Estados Unidos", en lo que aparenta una alusión a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) norteamericana.