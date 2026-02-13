Argelia y Níger normalizan relaciones con el retorno de embajadores a sus puestos en Argel y Niamey

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante una reunión en Argel en diciembre de 2024 (archivo) - Algerian Presidency Office Apai / DPA - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argelia ha anunciado la normalización de las relaciones bilaterales con Níger y el retorno de los embajadores a sus respectivos puestos, tras las tensiones desatadas en abril de 2025 a causa del derribo de un dron maliense, que provocó una respuesta en bloque de los países de la Alianza de Estados del Sahel (AES) --Malí, Níger y Burkina Faso--.

El Ministerio de Exteriores argelino ha indicado en un comunicado en redes sociales que el presidente del país, Abdelmayid Tebune, "ha dado instrucciones para la vuelta a Niamey, con efecto inmediato, del embajador de Argelia acreditado en la hermana República de Níger".

"Esta decisión tiene lugar tras la vuelta a Argelia y el reinicio de sus funciones, este 12 de febrero, del embajador de Níger acreditado en Argelia", ha dicho, antes de afirmar que es un reflejo de la "gran importancia" que da Tebune "al refuerzo de las relaciones de hermandad, cooperación y buena vecindad" con Niamey.

Así, ha subrayado que "esta medida favorecerá sin duda el relanzamiento de la tradición de diálogo político bilateral al más alto nivel, la reanudación de la cooperación multifacética iniciada entre los dos países hermanos y la materialización de proyectos estratégicos en beneficio de la integración regional y continental".

De esta forma, Argel y Niamey avanzan hacia la normalización de las relaciones, dañadas tras el citado incidente, que tuvo lugar en abril, cuando Argelia derribo un dron maliense, abriendo una crisis que se expandió a otras zonas del Sahel tras una batería de reproches mutuos durante meses entre Argelia y Malí.

El derribo llevó a los países de la AES --creada por las juntas militares creadas a raíz de los golpes de Estados militares en estos tres países, que abandonaron la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) por las críticas y sanciones a las asonadas-- a llamar a consultas a sus embajadores en Argelia, que respondió en igual medida.

Sin embargo, las muestras de acercamiento entre Argelia y Níger se han multiplicado durante las últimas semanas, incluida una invitación extendida hace días por Tebune al jefe de la junta nigerina, Abdourahmane Tchiani, para que realice una visita oficial al país, así como el desplazamiento en enero de una delegación argelina a Niamey.

Por contra, las relaciones siguen siendo tensas entre Argelia y Malí, que acusa al país vecino de entrometerse en sus asuntos internos y hacer la vista gorda respecto a la presencia de su lado de la frontera de yihadistas y separatistas tuareg que operan en territorio maliense, especialmente en el norte del país.