Armenia considera "politizada" la prohibición de Rusia de importar sus productos en pleno acercamiento a la UE

Nikol Pashinián, primer ministro de Armenia. - Europa Press/Contacto/Alexander Patrin

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ha valorado como "politizada" la decisión de Rusia de prohibir temporalmente la compra de ciertos productos, principalmente agrícolas, procedentes de Armenia, alegando motivos sanitarios, si bien actualmente existe cierta fricción por su posible acercamiento a la Unión Europea (UE) en detrimento de la Unión Económica Euroasiática (EUUA).

"Creo que es un movimiento erróneo porque están generando rechazo hacia la UEEA", ha señalado Pashinián en una entrevista para el diario ruso 'Izvestia' que recoge Interfax, en la que ha remarcado que estas "restricciones" generarán "una percepción negativa entre los ciudadanos armenios" con respecto a este organismo.

Así, Pashinián ha matizado que si bien "es muy importante" seguir los estándares de seguridad alimenticia de la UEEA, esta cuestión "se está politizando" y que Armenia, no obstante, se abrirá a nuevos mercados. "No hay mal que por bien no venga (...) Ya tenemos propuestas concretas", ha destacado.

Pashinián ha subrayado que se están mejorando los controles y que el Gobierno se encargará de ayudar a los productores afectados por las nuevas prohibiciones que llegan desde Rusia. "Las exportaciones aumentarán. En todos los casos en que existan barreras injustas, se implementarán programas de apoyo", ha señalado.

Este asunto además fue uno de los temas que trató en la víspera por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quien le trasladó "que lo mejor ahora es eliminar todas las restricciones", incidiéndole en que "esto generará cierto sentimiento negativo en Armenia hacia la UEEA".

A finales de mayo, Rusia anunció la prohibición temporal a la importación de productos agrícolas frescos procedentes de Armenia, como tomates, diversas hortalizas y verduras, frutas como fresas y huevas, así como ciertos pescados, hasta que se ese país se pusiera al día con ciertas irregularidades detectadas.

La medida ha llegado en un momento en el que desde la UEEA se ha instado a Armenia a celebrar un referéndum para elegir entre ellos y la Unión Europea, una proposición que ya ha sido descartada por Pashinián, que ha vuelto a explicar que carece de sentido ya que el país ni siquiera tiene estatus de candidato.

La UEEA --formada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán-- emitió el pasado fin de semana una declaración al respecto con motivo de la cumbre que se celebró en Astaná, la capital kazaja.

Un texto "muy equilibrado", ha valorado el primer ministro armenio, pero "no tiene sentido celebrar un referéndum", ya que Armenia, ha subrayado, no ha solicitado aún oficialmente su plena adhesión a la UE.

En vísperas de ese encuentro en Astaná, Rusia también adelantó que se reserva el derecho a cancelar sus acuerdos energéticos con Armenia si continúa con su proceso de adhesión a la UE.