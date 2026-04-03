Ascienden a 13 los muertos por el ataque de este jueves al puente B1 de Karaj en Irán

Edificio gravemente dañado por un ataque en Teherán, Irán - Europa Press/Contacto/Sha Dati

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han elevado este viernes a 13 las víctimas mortales por el ataque perpetrado en la víspera contra el puente B1 de Karaj, localidad situada a unos 40 kilómetros al oeste de la capital, Teherán, en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Así lo han señalado en declaraciones a la agencia de noticias iraní IRNA sobre un bombardeo que dejó, en un balance preliminar emitido este jueves, casi un centenar de heridos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha denunciado los ataques contra este tipo de infraestructuras como un "crimen de guerra terrorista al estilo de Estado Islámico". Esto, ha señalado en redes sociales "revela una verdad innegable: su objetivo final es la destrucción de Irán".

Estados Unidos ha reivindicado el ataque al "puente más grande de Irán". "Se derrumba y ya nunca volverá a utilizarse ¡Y esto es solo el principio!", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un nuevo aviso para que Teherán llegue a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".

Tras adjuntar un vídeo donde se observa un bombardeo contra un puente, ha prometido redoblar la ofensiva contra más puentes y centrales eléctricas, en medio del ultimátum dado por Washington para cerrar un acuerdo antes del 6 de abril.