Ascienden a 2.656 los muertos en Líbano por ataques de Israel desde el 2 de marzo pese a la tregua

Funeral por un libanés muerto en ataques israelíes en Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han informado este sábado de que la cifra de víctimas por ataques de Israel desde el 2 de marzo supera ya los 2.650 muertos y los 8.100 heridos, pese al alto en fuego en vigor prorrogado la semana pasada en el marco de las negociaciones entre los dos países para poner fin a los enfrentamientos con el partido-milicia chií Hezbola.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias NNA que 2.656 personas han muerto mientras que 8.183 han resultado heridas a causa de estos bombardeos efectuados por el Ejército israelí en esta última ofensiva, reactivada por la respuesta de Hezbolá a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán iniciados el pasado 28 de febrero.

Este balance no incluye la muerte de dos personas este mismo sábado en un ataque de aparatos de la aviación israelí contra un edificio residencial y comercial de la localidad de Zibdin.

Además, han sido bombardeados objetivos en Deir al Zahrani y Al Duwair, pero en ambos casos los explosivos no han detonado. TAmbién ha habido ataques en Kefar, en el distrito de Bint Yebeil.

Igualmente se han informado de ataques israelíes en Shukin, en el distrito de Nabatiye, que se han cobrado la vida de cinco personas, tres de Shukin, una de Mefdún y dos ciudadanos sirios.