Ascienden a más de 1.420 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Palestinos junto a un vehículo bombardeado por el Ejército de Israel el 27 de septembre de 2026 en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 1.420 los palestinos muertos a causa de ataques perpetrados por Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre del alto el fuego asociado al acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que en este periodo se han documentado 1.421 muertos y 4.983 heridos, incluidos cuatro "mártires" y 19 heridos durante el último día. A ello se suman 834 cadáveres recuperados de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

Asimismo, ha reseñado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han registrado 74.022 muertos y 175.980 heridos.

Por su parte, el Ejército israelí ha indicado en un breve comunicado que entre los muertos en los ataques ejecutados el domingo contra Gaza figura un hombre identificado como Adi Adli Abdaaser, de quien dice que era "un francotirador" del brazo militar de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam.

"El terrorista impulsó recientemente planes terroristas contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los ciudadanos del Estado de Israel, y trabajó para restablecer las capacidades de la organización, violando sistemáticamente el alto el fuego", ha zanjado el Ejército israelí.