Ascienden a más de 930 los palestinos muertos por ataques de Israel en Gaza a pesar del alto el fuego

Daños a causa de un bombardeo ejecutado el 29 de mayo de 2026 por el Ejército de Israel contra Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Tariq Mohammad/APA Images via ZU / DPA

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 930 los muertos a causa de los ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, en pie desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que desde el 11 de octubre se han registrado 932 muertos y 2.859 heridos, un balance que incluye dos muertos y 40 heridos por bombardeos perpetrados durante las últimas 24 horas contra la Franja.

Asimismo, ha resaltado que hasta la fecha se han recuperado 781 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo, que fijaba que se mantuviera dentro de la 'línea amarilla', que cubría poco más del 50% del enclave y que ha sido expandida por orden del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La cartera ha manifestado por último que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.941 fallecidos y 172.967 heridos.