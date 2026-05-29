Ascienden a ocho los muertos por la ruptura de un tanque industrial en el estado de Washington (EEUU)

Tanque de licor blanco gravemente dañado en una planta industrial de Longview, en el estado de Washington, en el noroeste de EEUU - DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE LONGVIEW

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Longview, en el noroccidental estado de Washington, en Estados Unidos, han elevado a ocho el número de víctimas mortales mientras continúa la búsqueda de los tres desaparecidos restantes tras la ruptura dos días antes de un tanque industrial que contenía más de 340 metros cúbicos de licor blanco, una sustancia altamente corrosiva empleada en la fabricación de papel.

"En cuanto a las víctimas, confirmamos que seis de los nueve individuos (que permanecían desaparecidos) han sido recuperados", ha informado en una rueda de prensa el jefe del Departamento de Bomberos de Longview, Adam Hannig, que ha afirmado que los equipos están "trabajando con diligencia" para lograr "salvar a la mayor cantidad de personas posible y recuperar a todas las víctimas cuanto antes".

Con este propósito trabajan sobre el terreno múltiples "agencias locales, regionales, estatales y federales" que están colaborando con el personal de la planta industrial de Nippon Dynawave Packaging, según ha explicado a continuación el jefe de batallón de Bomberos Matt Amos.

Sin embargo, ha advertido que los equipos mantienen "una actividad mínima alrededor del tanque", con una "zona de exclusión" alrededor del mismo, si bien ha rechazado "que el tanque corra peligro en este momento".

Con todo, la coordinadora de la Agencia de Protección contra Emergencias Brooke Stanfield ha advertido que, mientras que la calidad del aire mantiene un buen estado, sin excesos de "sulfuro de hidrógeno y otros contaminantes del aire que se podrían haber encontrado", el vertido de "líquido cáustico con un pH elevado" en una zanja situada frente a las instalaciones está centrando "muchos recursos".

"Esta zanja está conectada a una red de diques que recorre toda la zona y que, literalmente, atraviesa los patios traseros de las casas. La gente tiene acceso a ella. Las personas y los perros pueden nadar en ella, por lo que obviamente existe un riesgo de que las personas entren en contacto con ese líquido si no lo evitamos", ha subrayado.

Pese a ello, la coordinadora ha destacado las operaciones emprendidas en la víspera para eliminar la presencia de dicha sustancia, un plan que, según el director de obras públicas y subdirector municipal de la ciudad de Longview, Chris Collins, ha funcionado "exitosamente" desde su inicio.

"Quiero dejar claro que el agua de Longview es segura, no hay motivo de preocupación", ha subrayado antes de afirmar que las operaciones lograron "desviar exitosamente toda el agua contaminada de nuestra zona de protección de cabezales de pozo", lo que ha descrito como el principal "punto de preocupación". "Aun así, hoy no representa una preocupación porque nuestros pozos se abastecen de un acuífero de aproximadamente 60 metros de profundidad, alimentado por el río Columbia, no necesariamente por aguas superficiales", ha agregado.