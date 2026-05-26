Los ataques de Israel contra Líbano desde marzo dejan ya más de 3.200 muertos y 9.700 heridos

Equipos de rescate trabajan en una localidad en el sur de Líbano tras un bombardeo de Israel - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades libanesas han elevado este martes a más de 3.200 los muertos y 9.700 los heridos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, un balance que no ha parado de aumentar pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y prorrogado en dos ocasiones.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA que 3.213 personas han muerto y 9.737 han resultado heridas como consecuencia de estos bombardeos.

Este mismo martes, los ataques de Israel contra la localidad de Mashqara, en el sur de Líbano, han provocado la muerte de al menos doce personas, de acuerdo a las informaciones de la NNA, si bien la Defensa Civil ha señalado a la cadena qatarí Al Yazira que son 15 los muertos, al sumarse bombardeos del Ejército israelí contra Habush y Sharnai, ambos municipios también situados en el sur de Líbano.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, a la que no han puesto fin pese a la tregua alcanzada el 17 de abril y las conversaciones de paz con el equipo negociador del país vecino.

Las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.