Aumentan a 2.076 los fallecidos en los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán

Edificio dañado por los bombardeos en Irán - Europa Press/Contacto/Ircs

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.076 personas han muerto y 26.500 han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, según el último balance oficial de las autoridades iraníes.

El Ministerio de Sanidad iraní ha proporcionado estas cifras, recogidas por la televisión panárabe Al Yazira, y ha indicado que entre los fallecidos hay 216 menores de edad, la mayoría niñas de la escuela de Minab bombardeada el primer día de la campaña estadounidense-israelí.

Además, sobre los heridos, explica que hasta 1.767 son menores de edad y destaca que hay 336 centros de salud y de atención a emergencias dañados por los ataques.

Por su parte, la ONG Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRANA) ha informado de 701 ataques en las últimas 24 horas, una de las cifras diarias más altas desde el inicio de la guerra, que se han traducido en 173 muertes, entre militares y civiles. La gran mayoría de los ataques, un 74%, se han producido en Teherán.

En total, desde el inicio de los bombardeos el 28 de febrero, HRANA, ha contabilizado 1.551 muertes de civiles --incluidos 236 menores-- y 1.208 muertes de militares, así como 702 muertes sin clasificar, 3.461 en total.