Aumentan a 765 los muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el inicio del alto el fuego

Palestinos junto a varios muertos por un bombardeo del Ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Shati, en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a 765 los palestinos muertos a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, en vigor desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han registrado ocho muertos y 29 heridos, con lo que el balance desde el 10 de octubre de 2025 asciende a 765 y 2.140, respectivamente. Durante este periodo han sido además recuperados 760 cadáveres de zonas de las que se retiraron las tropas israelíes.

Asimismo, ha apuntado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.344 fallecidos y 172.242 heridos, si bien ha agregado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.

Por otra parte, el director de Asuntos Administrativos de la cartera, Mahmud Hamad, ha lamentado los "difíciles desafíos" a la hora de garantizar el movimiento de ambulancias y otros vehículos sanitarios, antes de especificar que el 70% de estos vehículos "están fuera de servicio" a causa de los ataques israelíes contra el enclave.

"Los problemas técnicos acumulados y la ausencia de piezas de repuesto dificultan las labores de mantenimiento", ha explicado Hamad, quien ha hecho hincapié en que "la crisis daña la capacidad de respuesta de ambulancias y servicios de transportes para satisfacer las necesidades diarias para servicios de transporte de pacientes y heridos".

En esta línea, ha esgrimido que "garantizar los suministros sanitarios esenciales y los recursos para mantener los servicios es una responsabilidad urgente que recae sobre las partes relevantes que supervisan la situación sanitaria y humanitaria en Gaza", en medio de las críticas a Israel por sus duras restricciones a la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, a pesar del citado acuerdo con Hamás.