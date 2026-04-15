El Ejército de Israel "neutraliza" a un palestino tras un supuesto intento de apuñalamiento en Cisjordania

Archivo - Militar de Israel durante una operación en el campamento de refugiados de Balata, en los alrededores de Nablús, Cisjordania (archivo) - Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 11:54
Seguir en

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la "neutralización" de un palestino que habría intentado llevar a cabo un ataque con arma blanca en un asentamiento en Cisjordania, sin que por ahora haya más detalles sobre el incidente.

Así, ha resaltado que sus tropas se desplazaron a Emek Doron, cerca del asentamiento de Revava --situado en los alrededores de la localidad cisjordana de Deir Istiya--, "tras informaciones sobre un terrorista intentando llevar a cabo un ataque con arma blanca en el lugar".

"El terrorista ha sido neutralizado. No hay víctimas", ha resaltado, sin especificar si el sospechoso ha muerto o ha resultado herido. Las autoridades palestinas no se han pronunciado sobre el suceso, sobre el que no hay reivindicación por parte de grupos palestinos.

Contador

