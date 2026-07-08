Aumentan a cerca de 1.085 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

Palestinos trasladan los cuerpos de varios muertos en un ataque de Israel contra la ciudad de Gaza en julio de 2026, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este miércoles a cerca de 1.085 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor en octubre de 2025 de un alto el fuego al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que desde el 11 de octubre se han registrado 1.084 muertos y 3.491 heridos, incluidos ocho "mártires" y 17 heridos durante las últimas 24 horas. Asimismo, se han recuperado 799 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

Asimismo, ha apuntado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.110 muertos y 173.599 heridos, si bien ha recalcado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.

Durante las últimas horas se ha confirmado la muerte de un niño identificado como Fadi Abdulá al Deiri, quien resultó herido el martes en un bombardeo contra un vehículo en la ciudad de Gaza (norte), suceso que se saldó con cuatro fallecidos, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado la muerte de un "terrorista" de Hamás al que identifica como Muhamad Imad al Rahman abú Taima y del que dice que era "jefe de una célula" del brazo armado del grupo islamista. "Durante la masacre del 7 de octubre participó en el ataque contra el kibutz Nirim", ha dicho.

Así, ha afirmado que Abú Taima murió en un bombardeo perpetrado el martes contra Gaza y ha resaltado que durante los últimos meses participó en "emboscadas" contra las tropas israelíes en Gaza. "Estuvo implicado en el mantenimiento de las capacidades de los terroristas e intentó reclutar a nuevos terroristas", ha argumentado.

"El terrorista suponía una amenaza a nuestras fuerzas en la zona y fue eliminado en un bombardeo preciso", ha zanjado, en medio de las denuncias de Hamás sobre incumplimientos del alto el fuego y otras cláusulas del acuerdo alcanzado en octubre para aplicar la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.