Aumentan a cerca de 3.890 los muertos por ataques de Israel contra Líbano pese al acuerdo entre EEUU e Irán

Equipos de emergencia desplegados en los suburbios del sur de Beirut tras ataques de Israel - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno libanés ha elevado este miércoles a cerca de 3.890 los muertos y más de 11.850 los heridos por ataques perpetrados por Israel contra su territorio desde principios de marzo, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril y extendido posteriormente en varias ocasiones y el memorando de entendimiento alcanzado hace días por Estados Unidos e Irán.

El Ministerio de Sanidad ha indicado en un nuevo balance difundido por la agencia de noticias estatal NNA que 3.884 personas han muerto, incluidos 133 profesionales sanitarios, y 11.856 han resultado heridas por estos bombardeos desde que el 2 de marzo el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá retomaran sus enfrentamientos, días después de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las autoridades iraníes han anunciado que la guerra con Estados Unidos e Israel finalizó "oficialmente" este lunes, una vez finalizado el acuerdo con Washington, y han insistido en que cualquier ataque israelí y el mantenimiento de sus tropas en territorio de Líbano suponen una violación del memorando de entendimiento.