Aumentan a más de 2.100 los muertos y 7.000 los heridos por ataques de Israel contra Líbano desde marzo

Escombros y restos en un barrio de Beirut tras el ataque masivo de Israel contra Líbano el pasado 8 de abril - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno libanés ha cifrado este miércoles en más de 2.100 los muertos y 7.000 los heridos a causa de ataques efectuados por el Ejército de Israel desde principios de marzo, cuando se reactivaron los enfrentamientos contra el partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad ha indicado en un comunicado que 2.167 personas han muerto, incluidos 172 menores de edad, y otras 7.061 han resultado heridas, 656 de ellas menores, como resultado de estos bombardeos.

Estas cifras incluyen además 43 fallecidos y 140 heridos en las últimas 24 horas, pese a que delegaciones de ambos países acordaron este martes continuar con las conversaciones de paz, durante un encuentro auspiciado por Estados Unidos.

Durante la reunión, Beirut reclamó que Israel respete el alto el fuego alcanzado entre las dos partes en noviembre de 2024, un extremo rechazado por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, alegando que ataca infraestructuras de Hezbolá.

Asimismo, Beirut ha pedido en la última semana que se extienda a territorio libanés la tregua alcanzada la semana pasada entre Estados Unidos e Irán, tras más de un mes de guerra desde la ofensiva lanzada contra el país asiático el pasado 28 de febrero.