Mueren cerca de 15 personas en nuevos bombardeos de Israel contra Líbano tras sus conversaciones en EEUU

Daños en la capital de Líbano, Beirut, tras un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 15 personas han muerto en las últimas horas a causa de nuevos bombardeos ejecutados por Israel contra Líbano, horas después de que delegaciones de ambos países mantuvieran un encuentro "constructivo" en Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, al menos cinco personas han muerto en un ataque contra Ansariyé, mientras que cuatro miembros de una misma familia han muerto en otro bombardeo en Jbaa.

Asimismo, cuatro personas han muerto y tres han resultado heridas en otro ataque contra Qadmus, a los que se suma otro muerto en un bombardeo contra una motocicleta en Zahrani, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre estos incidentes.

Por su parte, el partido-milicia chií Hezbolá ha reivindicado ataques contra varios puntos en el norte de Israel, incluido el lanzamiento de decenas de proyectiles, dejando al menos un herido, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

En este contexto, el Ejército israelí ha reiterado su llamamiento a la población libanesa para que abandone todas las zonas al sur del río Zahrani --situado aún más al norte del río Litani, territorio que Israel ha amenazado con ocupar en el marco de su última invasión de Líbano-- y ha recalcado que "actuará con fuerza" contra "las actividades terroristas de Hezbolá".

Las autoridades libanesas han elevado a casi 2.090 las víctimas mortales y más de 6.700 los heridos a causa de ataques efectuados por Israel desde el pasado 2 de marzo, incluidos más de 300 muertos y 1.100 heridos el 8 de abril, en la mayor oleada de ataques israelíes contra el país vecino en una sola jornada.