Mueren cuatro trabajadores sanitarios en un ataque de Israel contra el sur de Líbano

Archivo - Imagen de archivo de un ataque de Israel contra Líbano. - Bilal Jawich / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro trabajadores sanitarios han muerto este miércoles en nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra zonas de la ciudad de Nabatiye, en el sur de Líbano, en el marco de la ofensiva israelí y a pesar de las conversaciones mantenidas horas antes en Estados Unidos para intentar alcanzar un alto el fuego.

Además de las cuatro víctimas mortales, identificados como "miembros de equipos de rescate", los ataques, que tenían como objetivo la Organización Islámica de la Salud, han dejado varios heridos, según informaciones del diario 'L'Orient-Le Jour'. Las autoridades israelíes vinculan a este grupo con el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Tras un primer ataque, varios vehículos de emergencia han sido trasladados al lugar de los hechos, donde se han topado con fuego israelí, tal y como han explicado estas informaciones, que han indicado que el Ejército de Israel ha atacado después con un dron una de las ambulancias pertenecientes a la organización.

Posteriormente, ha bombardeado otro vehículo sanitario perteneciente a la Asociación de Scouts de la Misión Islámica, también conocidos como Scouts de Risala, y otra ambulancia de la Organización Islámica de la Salud, además de otras dos de la Defensa Civil libanesa.

Entre los fallecidos se encuentra el conductor de ambulancia Fadel Serhane, el sanitario Mahdi Abú Zeid, y dos miembros del servicio de ambulancias de Nabatiye. Las autoridades libanesas han indicado que las operaciones continúan con ayuda del Ejército de Líbano para tratar de llegar al lugar de los hechos y recuperar los cuerpos, que habrían quedado atrapados dentro de los vehículos.

Las autoridades libanesas han elevado a más de 2.160 víctimas mortales y más de 7.000 los heridos a causa de ataques efectuados por Israel desde el pasado 2 de marzo, incluidos más de 300 muertos y 1.100 heridos el 8 de abril, en la mayor oleada de ataques israelíes contra el país vecino en una sola jornada.